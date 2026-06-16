Уряд визначив пріоритети Бюджетної декларації на 2027—2029 роки. Головне

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Уряд визначив пріоритети Бюджетної декларації на 2027—2029 роки. Вона передбачає два сценарії розвитку подій — завершення війни або її продовження.

Про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк після засідання.

Серед пріоритетів декларації — зберегти фінансування програм, передбачених бюджетом 2026 року. Йдеться про соціальні аспекти. Зокрема, програми обстежень, харчування школярів, оплату праці вчителів і підвищення народжуваності.

За сценарію закінчення війни інфляція у 2027 році становитиме 8,9%, а курс долара на кінець того року буде 48,3 грн.

Також у Мінфіні прогнозують зріст заробітної плати: у 2027 році — на 10,4%, у 2028 році — на 8,7%, а у 2029 році — на 7,1%. Прожитковий мінімум може зрости у 2027 році — на 10,9%, у 2028 році — на 8,9%, а у 2029 році — на 7,1%.

Наступного року Україна також буде більше запозичувати. Зріст державного боргу на кінець 2026 року уряд очікує на рівні 106,1% ВВП. У 2027 — 113%. Потреба України в міжнародному фінансуванні у 2027 році — 2 трлн 134,5 млрд грн.

Крім того, уряд збирається поступово послаблювати гривню. Середньорічний курс гривні зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році. На кінець 2029 року долар коштуватиме 51,5 грн.

У разі завершення активних бойових дій цього року уряд прогнозує швидке скорочення дефіциту бюджету: 18,5% ВВП у 2026, 17,7% — у 2027, 11,1% — у 2028, та 5,5% у 2029 році.

Якщо безпекова ситуація покращиться, потреба у військових витратах зменшиться. Видатки бюджету мають досягти піку у 2027 році, а потім почати знижуватися:

2026 рік — 4,77 трлн грн;

2027 рік — 5,05 трлн грн;

2028 рік — 4,87 трлн грн;

2029 рік — 4,55 трлн грн.

Якщо вдасться досягти миру у 2026 році, уряд очікує прискорення економічного зростання: у 2026 році +2,6% реального ВВП, у 2027 році — +4,5%, у 2028 році — +5,3%, у 2029 році — +6,7% .

Номінальний ВВП (загальна вартість усіх вироблених у країні товарів і послуг, розрахована в поточних цінах) за цей період має зрости з 10,1 трлн грн у 2026 році до майже 15 трлн грн у 2029 році.