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Чіткі терміни служби, нові виплати і відстрочка. Кабмін опублікував постанову про нові контракти у Силах оборони

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Unsplash

В Україні набула чинності постанова Кабміну № 768 про експериментальні військові контракти зі строком служби від 6 до 24 місяців. З 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Про це повідомляє Міноборони.

Нові умови передбачають гарантоване звільнення після завершення контракту та додаткові виплати за виконання бойових завдань. Експериментальний проєкт діятиме два роки — до червня 2028 року.

Терміни служби

Для всіх військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від 6 до 24 місяців.

На бойових посадах:

На решті посад — 24 місяці.

Виплати за новими контрактами

Для українських захисників запроваджуються нові доплати:

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно до часу виконання відповідних завдань:

За взяття в полон російського військового передбачена винагорода 100 000 гривень, за його знищення — 15 000 гривень.

Загальна сума виплат не може перевищувати 460 000 гривень на місяць.

Усі військовослужбовці без жодних додаткових виплат (наприклад, тилові), але безпосередньо долучені до забезпечення життєдіяльності військових частин, отримуватимуть не менше 30 000 гривень на місяць.

Інструктори у військових частинах додатково матимуть від 15 000 до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць.

Відстрочки після контракту

Для всіх гарантовано відстрочки від призову по мобілізації — не менше 6 місяців. Додаткова тривалість відстрочки:

Чим довше захисник на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок.

Оформити перехід на новий контракт можна кількома способами: