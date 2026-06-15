Медіа: На чорноморському узбережжі Туреччини знайшли бойовий дрон із боєприпасами — пляж евакуювали
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Скриншот Yeni Şafak
На узбережжі Чорного моря в Туреччині 14 червня виявили бойовий безпілотник із боєприпасами — його винесло на берег у провінції Бартин.
Про це пише турецьке видання Yeni Şafak.
Інцидент стався на пляжі Каписую. Коли мешканці повідомили про знахідку, поліція евакуювала з його території людей через ризик вибуху.
За даними силовиків, на борту дрона були боєприпаси військового призначення в активному стані.
На місце прибули сапери та військові, які оглянули апарат і готують контрольоване знешкодження. Походження безпілотника наразі з’ясовують.
- Після початку повномасштабної війни РФ проти України в Чорному морі вже не раз фіксували дрейфуючі міни та дрони, які течіями виносило до узбережжя країн регіону.