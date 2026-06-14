Президент Румунії висунув нового кандидата на посаду прем’єра. Попередній — уродженець Одещини — склав мандат

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Президент Румунії Нікушор Дан 14 червня висунув нового кандидата на посаду прем’єр-міністра країни. Ним став Адріан Вештя — віцепрезидент Націонал-ліберальної партії (PNL).

Про це повідомляють видання Digi24 та Romania-Insider.

Минулий кандидат — депутат Європарламенту родом з Одеської області Еуджен Томак — відмовився від свого мандата, бо не отримав підтримки від партій у парламенті.

Президент Дан подякував Томаку за готовність очолити уряд, а також висловив сподівання, що новий кандидат — Андріан Вештя — зможе покласти край урядовій кризі.

Зліва направо: Еуджен Томак, Нікошур Дан, Адріан Вештя presidency.ro

Висуваючи Вештю в очільники уряду, Дан назвав це «найкращим політичним рішенням», ухваленим після консультацій з партіями. Він охарактеризував політика як людину, що вміє залучати європейські кошти і реалізовувати масштабні проєкти.

«Адріан Вештя пройшов усі адміністративні етапи — він був успішним мером, головою окружної ради, міністром. Він категорично прозахідна людина, людина із цінностями, людина діалогу і не в останню чергу людина, яка довго працювала з бюджетами й несе за них відповідальність. Тож я переконаний, що він успішно виконає це завдання», — зазначив президент Дан.

Зі свого боку Вештя заявив, що бере на себе відповідальність у момент політичної кризи і прагне сформувати уряд, який збереже проєвропейський курс Румунії. На формування уряду та підготовку урядової програми Вештя має 10 днів.

52-річний Адріан Вештя є членом PNL понад 30 років. У 2004—2016 роках він тричі обирався мером міста Ришнов у повіті Брашов, у 2016—2023 роках очолював раду повіту, а з червня 2023 до грудня 2024 року був міністром розвитку в уряді Марчела Чолаку. Після місцевих виборів 2024 року Вештя знову очолив раду повіту Брашов.

Inquam Photos / George Călin