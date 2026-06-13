Росіяни вдарили по Словʼянську, а також били по Дніпропетровщині та Херсонщині — є постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Російська армія 13 червня вдарила по Словʼянську, а також била по Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок атак є постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.
Через масований авіаудар по Словʼянську на Донеччині постраждали шестеро людей, серед яких — 9-річний хлопчик. Також пошкоджено 24 багатоповерхівки та три автівки. Спалахнули пожежі, їх ліквідували.
На Херсонщині в Херсоні та Новоолександрівці постраждали четверо людей. Пошкоджено будинки та склади.
На Дніпропетровщині постраждав чоловік — він у лікарні. Також пошкоджено будинки, автівки, багатоповерхівку і магазин.
- У ніч проти 13 червня Росія атакувала Україну 118 БпЛА. Зафіксовані влучання трьох ударних БпЛА у трьох місцях, а також падіння збитих — у шести.