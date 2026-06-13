Дрони Сил оборони вдарили по підприємству «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ

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Дрони СБУ спільно із ССО та ГУР у ніч проти 13 червня вдарили по підприємству «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили в СБУ.

Підприємство є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів. Пожежі палають у районі стоянки вантажівок і складів.

Також безпілотники влучили в пʼять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також у два нафтоналивних стендери для перекачування нафти. Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.