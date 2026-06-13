Дрони Сил оборони вдарили по підприємству «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Дрони СБУ спільно із ССО та ГУР у ніч проти 13 червня вдарили по підприємству «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомили в СБУ.
Підприємство є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів. Пожежі палають у районі стоянки вантажівок і складів.
Також безпілотники влучили в пʼять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також у два нафтоналивних стендери для перекачування нафти. Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.
- Зранку Генштаб повідомив про удар по цеху підготовки та перекачування нафти в Котово Волгоградської області Росії в ніч проти 13 червня.
- Тієї ж ночі українські військові вдарили по залізничному мосту, понтонній переправі та вантажівках у Чонгарі на тимчасово окупованій Херсонщині.