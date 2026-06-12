МОН затвердив нову програму для старшої школи: учні зможуть обирати професійний напрям

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З 1 вересня 2027 року учні після 9 класу зможуть обирати між академічним і професійним напрямами навчання. Професійний напрям дозволятиме одночасно вивчати шкільну програму та практичні навички для майбутньої роботи.

Про це повідомили на сайті Міністерства освіти.

Школярам запропонують 10 профілів, серед яких ІТ, медичний, аграрний, інженерно-технологічний, будівельний, транспортно-логістичний, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинності й організації подій, а також послуг краси та дизайну.

Навчання триватиме три роки — з 10 до 12 класу. Понад третину навчального часу відведуть на профільні предмети, ще понад 11% — на дисципліни за вибором учнів.

Загальноосвітні предмети інтегрують у професійний контекст. Наприклад, учні ІТ-профілю вивчатимуть більше математики та цифрових технологій, а медичного — біології та хімії.

Програма передбачає адаптаційний етап у перший рік навчання, а в наступні роки поглиблюватиме профільну підготовку. Після школи учні зможуть скласти тести, щоб підтвердити свої професійні навички та почати працювати, або піти в університет чи коледж, як раніше.