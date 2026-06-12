Bloomberg: МВФ та Україна домовились про наступний транш на майже $700 млн, хоча Київ не виконав умову про податок на міжнародні посилки
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Міжнародний валютний фонд та Україна домовились про наступний транш кредиту в майже $700 мільйонів, хоча Київ не виконав умову — не ухвалив закон про податок на міжнародні посилки.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними джерела, МВФ дозволив Києву відкласти ухвалення закону про податок у 20% на міжнародні посилки вартістю понад €45 до липня.
Остаточне рішення має ухвалити Рада директорів МВФ. Також джерела стверджують, що про угоду можуть оголосити вже сьогодні.
9 червня Верховна Рада вже ухвалила закон про доходи з цифрових платформ, що став відомий як «податок на OLX» — це теж була одна з умов МВФ.
- Наприкінці лютого 2026 року Рада директорів МВФ схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда. Але для подальшого фінансування в межах програми Україні висунули низку умов, серед яких — ухвалення чотирьох податкових законопроєктів.