Матір загиблої дівчини подала до суду на OpenAI — стверджує, що ChatGPT не запобіг самогубству доньки

Новини

На компанію OpenAI знову подали судовий позов. Матір 19-річної Еліс Керрієр, яка покінчила життя самогубством у липні 2025 року, звинувачує розробника ChatGPT у тому, що чат-бот не допоміг запобігти трагедії.

Про це повідомляє Engadget.

У позові йдеться, що протягом кількох місяців перед смертю дівчина обговорювала із ChatGPT свої суїцидальні думки та плани. Родина вважає, що компанія не забезпечила достатніх заходів безпеки, які могли б зупинити таку розмову або попередити близьких про небезпеку.

Позивачі стверджують, що замість того, аби спрямувати користувачку по допомогу, чат-бот нібито підтримував розмови про самогубство. Вони вимагають від OpenAI компенсації та посилення захисних механізмів у системі.

Це вже не перший подібний позов проти OpenAI. У серпні родина 16-річного каліфорнійця Адама Рейна, який вчинив самогубство, звинуватила компанію-розробника ChatGPT у тому, що чат-бот підтримував «найбільш шкідливі й саморуйнівні думки» їхнього сина.

Останні записи чату показали, що Адам написав про свій план покінчити з життям. ChatGPT нібито відповів: «Дякую, що чесно про це говориш. Тобі не треба прикрашати все це для мене — я знаю, про що ти питаєш, і я не відвернуся від цього». Того ж дня матір знайшла його мертвим.

Після попередніх скандалів OpenAI запровадила батьківський контроль для ChatGPT, а в травні цього року додала функцію, яка дозволяє чат-боту зв’язатися з іншою людиною від імені користувача, якщо той повідомляє про суїцидальні наміри. Однак частина таких функцій працює лише за попередньою згодою користувача та доступна тільки для дорослих.