Трамп каже, що США підпишуть угоду з Іраном уже цими вихідними

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Президент США Дональд Трамп переконаний, що США можуть підписати мирну угоду з Іраном вже цими вихідними.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає Reuters.

«Ми щойно уклали чудову угоду щодо війни з Іраном. Протока офіційно відкриється, щойно ми підпишемо угоду, а це може статися незабаром, дуже скоро, можливо, вже у вихідні в Європі», — сказав він, додавши, що на підписанні угоди буде віцепрезидент Джей Ді Венс.

На запитання, чи схвалив угоду верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї, Трамп відповів: «Я розумію, що відповідь — так».

Окремо Трамп заявив, що США вже «завершили війну з Іраном». Представники Ірану, за словами президента США, нібито погодилися ніколи не мати ядерної зброї, на чому наполягали американці.

Водночас речник іранського МЗС Есмаїл Багаї казав, що значна частина угоди вже узгоджена, але Іран не піде на поступки у питанні своїх «червоних ліній».

«Ми ще не дійшли остаточного висновку з цього питання. Це дуже важливе питання, яке наразі розглядається відповідними органами, що приймають рішення», — сказав він.