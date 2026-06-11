Вночі українські війська вдарили по Афіпському НПЗ. Вкотре

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10-го і в ніч проти 11 червня українські війська вдарили по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краю РФ. На його території почалась пожежа.

Це підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Цей НПЗ — один з найбільших на півдні РФ. Річний обсяг його переробки — 6,25 мільйона тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти.

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Українські дрони вже неодноразово атакували цей завод. Востаннє — у ніч проти 14 березня.

В окупованому Севастополі під прицілом було місце, де виробляють і споряджують морські дрони. Також українські військові атакували низку обʼєктів росіян на інших окупованих територіях.