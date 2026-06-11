В Естонії встановили перше модульне укриття

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ERR / Кен Мюрк

У столиці Естонії — Таллінні — встановили перше модульне укриття в громадському міському просторі.

Про це пише естонське видання ERR.

Його створили із залізобетону, який використовується в Україні. Конструкції зведені так, щоб захистити людей від вибухів, ударних хвиль та осколків.

Через те що укриття модульне, його можна швидко розширювати, переміщувати та встановлювати в різних місцях. Цей проєкт є пілотним — після того як його перевірять, місто вирішить, чи потрібно розширювати такі рішення.

Дрони дедалі частіше збиваються з курсу через російські засоби РЕБ та влучають в обʼєкти у країнах Балтії, що, ймовірно, стало причиною рішення про укриття в Естонії. Наприкінці травня компанії балтійських країн вже зверталися до українських виробників оборонної продукції та експертів з питань цивільного захисту, щоб обговорити купівлю укриттів. Серед цих країн була й Естонія.