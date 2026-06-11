Опитування: Ставлення 52% поляків до українців погіршилося через найменування підрозділу ЗСУ «іменем Героїв УПА»

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Рішення президента Володимира Зеленського найменувати підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ «іменем Героїв УПА» погіршило ставлення поляків до українців.

Про це свідчать результати опитування польської компанії SW Research для видання Rzeczpospolita.

Так, 51,9% опитаних громадян Польщі заявили, що після указу Володимира Зеленського вони почали гірше ставитися до України. На думку 31,9% респондентів цей інцидент ніяк не вплинув, а у 4,5% поляків ставлення до українців навіть покращилося. Ще 11,7% опитаних не мають думки з цього приводу.

Скриншот: rp.pl

Серед тих, хто відповідав про погіршення думки про українців, більш ніж половина (56%) — люди віком до 24 років. Причому більшість із них — чоловіки (59% проти 46% жінок).

До того ж про погіршення ставлення казав майже кожний шостий з респондентів з професійно-технічною освітою (57%) та майже така ж кількість респондентів (58%) з доходом не вище 3 000 злотих.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

На тлі скандалу польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови», бо, за його словами, «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Туск мав на увазі нещодавні зустрічі української делегації з польськими посадовцями.