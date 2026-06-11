Bloomberg: Лідери ЄС на саміті G7 вмовлятимуть Трампа підтримати їхні плани мирних переговорів в Україні

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Європейські лідери хочуть використати зустріч із президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати його підтримати нові плани про мирні переговори між Україною та РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація на фронті змінилася на користь України й це відкриває можливості для переговорів, які виходитимуть за рамки результатів саміту Трампа та Путіна на Алясці минулого року.

Bloomberg зазначає, що лідери країн формату ЕЗ хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню, враховуючи нинішню лінію фронту як «відправну точку». Також вони пропонують надати Україні надійні гарантії безпеки та розгорнути міжнародні війська. Ці пропозиції виклали у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні 7 червня.

Європейські посадовці, які критикують пропозицію налагодити діалог з Росією у цей момент, стверджують, що Путін навряд чи відмовиться від своїх попередніх умов: він відкинув присутність європейських військ в Україні та хоче, щоб Україна відмовилася від Донецької області.

Агентство зазначило, що Велика Британія, Франція та Німеччина прагнуть відігравати вагомішу роль у переговорному процесі, оскільки США більше зосередилися на війні з Іраном. За словами обізнаних джерел журналістів, у Європі планують заручитися підтримкою США їхніх пропозицій, щоб посилити тиск на РФ.

Саміт G7 запланований на 15—17 червня в Евіан-ле-Бен, на південному сході Франції.

7 червня лідери Британії, Франції та Німеччини зустрічалися з Зеленським у Лондоні, де погодили нові умови мирних переговорів з РФ. Серед умов — негайне та повне припинення вогню. Відправною точкою переговорів назвали поточну лінію фронту.

Автор: Христина Піцуряк