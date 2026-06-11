У Раді новий нардеп — Микола Давидюк склав присягу
- Автор:
- Ольга Березюк
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Mykola Davydiuk / Facebook
Політолог Микола Давидюк 11 червня склав присягу народного депутата. Він долучиться до фракції «Голос».
Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.
Давидюк балотувався в парламент на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Голос» у загальнодержавному багатомандатному окрузі.
Після того як наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби позбавила нардепа Володимира Цабаля мандата, замість нього обраним нардепом визнали Давидюка.
Що відомо про Давидюка
Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Здобув вищу освіту в Українському державному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література», а також проходив стажування у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті. Політичну карʼєру почав на місцевих виборах у Києві у 2006-му.
З 2013 року Давидюк є сертифікованим спостерігачем ОБСЄ і брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані. У 2019 році став співзасновником суспільно-політичного руху «Дій з нами» разом з Мустафою Найємом.
Давидюк є автором дослідження «Як працює путінська пропаганда». З початку повномасштабного вторгнення РФ активно займається волонтерською діяльністю.