У Раді новий нардеп — Микола Давидюк склав присягу

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Mykola Davydiuk﻿ / Facebook

Політолог Микола Давидюк 11 червня склав присягу народного депутата. Він долучиться до фракції «Голос».

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Давидюк балотувався в парламент на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Голос» у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Після того як наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби позбавила нардепа Володимира Цабаля мандата, замість нього обраним нардепом визнали Давидюка.

Що відомо про Давидюка

Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Здобув вищу освіту в Українському державному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література», а також проходив стажування у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті. Політичну карʼєру почав на місцевих виборах у Києві у 2006-му.

З 2013 року Давидюк є сертифікованим спостерігачем ОБСЄ і брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані. У 2019 році став співзасновником суспільно-політичного руху «Дій з нами» разом з Мустафою Найємом.

Давидюк є автором дослідження «Як працює путінська пропаганда». З початку повномасштабного вторгнення РФ активно займається волонтерською діяльністю.