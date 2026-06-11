Reuters: Куйбишевський НПЗ у російській Самарі зупинив роботу після атаки дронів

Новини

Куйбишевський нафтопереробний завод, що у російському місті Самара, зупинив переробку нафти після атаки українських дронів у ніч на 10 червня.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними агентства, удар пошкодив дві основні установки первинної переробки нафти, вони загорілися і тепер не працюють. Потужність кожної з них — приблизно 73 тисячі барелів на добу або близько 10 тисяч тонн сировини на добу.

Куйбишевський НПЗ розташований приблизно за 900 км від українського кордону. У 2024 році цей завод переробив 4,7 млн тонн нафти. За цей період підприємство виробило близько 800 тис. тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн мазуту.

Крім того, Куйбишевський НПЗ належить до Самарського нафтопереробного вузла «Роснафти», як і Сизранський та Новокуйбишевський заводи. Перший не працює після атаки дронів наприкінці травня, а другий — з 18 квітня працює зі зниженою потужністю.