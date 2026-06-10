У США схвалили законопроєкт для боротьби з іноземними компонентами в іранських «Шахедах»

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Палата представників США схвалила законопроєкт, який покликаний перекрити доступ Ірану до американських і західних технологій, що використовуються у виробництві дронів Shahed.

Про це йдеться на сайті Конгресу.

Законопроєкт зобовʼязує Мінторгівлі США, Держдепартамент і Пентагон виявити та заблокувати канали передачі мікрочипів, GPS-модулів, мікроконтролерів та інших компонентів, які потрапляють до іранської програми виробництва безпілотників попри санкції.

Держдепартамент має координувати роботу із союзниками, щоб посилити контроль експорту, а Пентагон — підготувати пропозиції, як обмежити доступ Ірану до програм та обладнання для виробництва дронів.

Щоб остаточно ухвалити закон, документ ще має схвалити Сенат і підписати президент США Дональд Трамп. Після цього Мінторгівлі потрібно буде подати свою стратегію для розвʼязання проблеми протягом 60 днів.

Державний департамент повинен це зробити за 90 днів, а Міноборони необхідно протягом 30 днів розробити варіанти дій і поінформувати Конгрес про них упродовж 45 днів.

Законопроєкт також передбачає, що США посилять співпрацю з союзниками, щоб запобігти експорту технологій через треті країни та компанії-посередники.

Під час дебатів щодо закону конгресмен Амі Бера від демократів наголосив, що від початку повномасштабної війни Іран передав Росії тисячі дронів Shahed, які використовують для ударів по українській інфраструктурі та цивільних обʼєктах.