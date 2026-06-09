Росіяни били по Запорізькій області, Сумщині та Дніпропетровщині — є загиблий та постраждалі
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- Вероніка Довганюк
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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Російська армія протягом дня била по Запорізькій області, Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок ударів є загиблий та поранені.
«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.
Через удар по Малокатеринівці Запорізької області постраждали двоє людей. Пошкоджений будинок.
По Урожайному на Херсонщині армія РФ вдарила дроном — постраждала жінка.
Від ударів на Дніпропетровщині отримали травми семеро людей, двоє з них — у важкому стані. Пошкоджені багатоповерхівки, будинки та школи.
На Сумщині росіяни атакували дроном — загинув чоловік, його дружина поранена.
- У ніч на 9 червня російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 166 ударних дронів. Зафіксовані влучання двох ракет і 17 БпЛА на 18 локаціях, у восьми місцях впали уламки.