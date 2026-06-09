ЦВК зареєструвала нардепом політолога Миколу Давидюка. Що про нього відомо

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Mykola Davydiuk﻿ / Facebook

Центральна виборча комісія (ЦВК) 9 червня зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом від партії «Голос». Він уже подав необхідні документи та заяву.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Давидюка обрали до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Голос» у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Після того як наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби позбавила нардепа Володимира Цабаля мандата, замість нього обраним нардепом визнали Давидюка.

Депутатські повноваження він набуде після того, як складе присягу у Верховній Раді.

Що відомо про Давидюка

Микола Давидюк — відомий український політолог та аналітик. Здобув вищу освіту в Українському державному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література», а також проходив стажування у Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті. Політичну карʼєру почав на місцевих виборах у Києві у 2006-му.

З 2013 року Давидюк є сертифікованим спостерігачем ОБСЄ і брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані. У 2019 році став співзасновником суспільно-політичного руху «Дій з нами» разом з Мустафою Найємом.

Давидюк є автором дослідження «Як працює путінська пропаганда». З початку повномасштабного вторгнення РФ активно займається волонтерською діяльністю.