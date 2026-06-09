Поки без балів, але із санкціями. МВС анонсувало нову систему покарань для порушників ПДР
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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МВС
Найближчим часом Міністерство внутрішніх справ України запровадить систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху (ПДР).
Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, цитують «Суспільне» та hromadske.
За його словами, поки що йдеться не про бальну систему, а про простий механізм, який дозволить застосовувати санкції до водіїв після серії порушень.
«Наприклад, буде 10 порушень перевищення швидкості — будуть санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторне складання іспиту. Санкції мають бути завжди. І вони мають бути зрозумілими для людей», — пояснив міністр.
Він додав, що бальна система може стати наступним етапом, але її впровадження потребує значної цифрової інфраструктури, яку неможливо створити за пів року чи рік. Тому зараз МВС разом з Нацполіцією, народними депутатами та юристами працюють над проєктом нової системи.
Також планується, що система враховуватиме тяжкість порушень ПДР.
«Якщо йдеться про порушення правил через перевищення швидкості на 10 кілометрів — це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50—80 кілометрів — це вже може бути трагедія. Тому нам треба дуже виважено підійти до того, щоб і не порушити права громадян, і, з іншого боку, щоб громадяни розуміли незворотність покарання за порушення цих правил», — сказав Клименко.
Міністр додав, що драфт документа про посилення відповідальності за порушення ПДР вже готують «на сьогодні-завтра».
- Напередодні премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах і посилити дисципліну серед водіїв. Серед пропозицій — жорсткіші покарання для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху, зокрема перевищують швидкість.
- Так уряд зреагував на ДТП у Соломʼянському районі Києва 5 червня, в якій загинули 4 людей, зокрема дитина і двоє поліцейських. Ще троє людей постраждали.
- Як зʼясувалося, цей водій 39 разів порушував ПДР, 18 з них — за минулий рік. Більшість порушень стосувалися перевищення швидкості, яке карається штрафом 340 гривень. 8 червня водія відправили під варту на 60 днів без права застави — чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення.