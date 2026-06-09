На Донеччині розширили території, з яких евакуюють родини з дітьми

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У Донецькій області розширюють список населених пунктів і вулиць, з яких евакуюють родини з дітьми.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ідеться про евакуацію з окремих вулиць Слов’янська, Краматорська та Біленького. Також у списку — вся територія Привілля та Малотаранівки.

Евакуацію проведуть у супроводі батьків. Також дітей можуть супроводжувати особи, які є їхніми законними представниками. Заходи з евакуації проводитимуть військові адміністрації, поліцейські, рятувальники та соцслужби.

«Людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту до подальшого розміщення в безпечних регіонах», — написали на сторінці ОВА.