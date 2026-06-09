Рада ухвалила «податок на OLX». Що це означає

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Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон про доходи з цифрових платформ, що став відомий як «податок на OLX». За проголосував 241 народний депутат.

Про це стало відомо з трансляції каналу «Рада».

За законом цифрові платформи (зокрема маркетплейси, служби таксі чи доставки) матимуть обмінюватись звітами з податковими органами. Його мета — вивести з тіні продавців, що не сплачують податки. Влада очікує додаткові надходження до бюджету — близько 14 мільярдів гривень щорічно.

З 1 січня 2027 року платформи почнуть автоматично стягувати єдиний податок за ставкою 10%. Його запровадили замість чинних 23%. Військовий збір із цих доходів не сплачуватимуть.

Податки не нараховуватимуть, якщо за рік з платформи отримали прибутку менше €2 000. Звичайні громадяни, що продають вживані речі, під дію закону не потрапляють. Його мета — саме оподаткувати бізнес. Громадянам не потрібно подавати декларації або відкривати спеціальні рахунки. Платформа сама виступає податковим агентом — розраховує та утримує податок.

Податкова України щорічно автоматично обмінюватиметься з іншими країнами даними про доходи резидентів на цифрових платформах. Повноцінний обмін даними стартує у 2028 році (за звітний 2027 рік).