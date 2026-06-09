У Києві підприємці вийшли на протест через демонтаж МАФів

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hromadske.ua

У Києві підприємці вийшли на протест біля Маріїнського парку через демонтаж МАФів та закликали нардепів підтримати законопроєкт № 15035, який має захистити від знесення МАФів.

Про це пише hromadske.

Підприємці зустрічали автомобілі, що заїжджали до урядового кварталу, та скандували: «Підтримайте законопроєкт 15035», «Не знищуйте бізнес» і «Голосуйте за закон Третьякової».

Організатори акції стверджують, що документ фактично запровадить мораторій на демонтаж кіосків та інших тимчасових споруд на період воєнного стану.

Учасники протесту наголошують, що малий бізнес забезпечує робочі місця, тому його не варто скорочувати в умовах війни. Вони також заявили, що неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування, однак не змогли вплинути на ситуацію.

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що демонтують лише об’єкти без необхідних дозвільних документів. Нові торговельні місця розподіляють через відкриті аукціони.