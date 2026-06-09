У США суд скасував встановлений Трампом збір у розмірі $100 000 за візи H-1B

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Окружний суддя США в Бостоні скасував встановлений президентом Дональдом Трампом збір у розмірі $100 000 за візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників.

Про це пише Reuters.

Трамп оголосив про збір у вересні 2025 року. Тоді адміністрація стверджувала, що він є законним, бо президент мав право його встановити відповідно до федерального імміграційного закону, який дозволяє обмежувати в’їзд певних іноземців, коли він вважає це «шкідливим для інтересів Сполучених Штатів».

Незважаючи на це суд після позову генпрокурорів 20 штатів встановив, що це не штраф, а податок, який Трамп увів без дозволу Конгресу. Також суддя нагадав, що у лютому 2026 року Верховний суд скасував масштабні тарифи Трампа, які він запровадив відповідно до закону, призначеного для застосування в надзвичайних ситуаціях національного масштабу.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація Трампа впевнена, що суд скасує рішення.

Програма віз H-1B пропонує квоту в 65 000 місць щороку і надає додаткові 20 000 для фахівців з вищою освітою терміном від трьох до шести років. До цього збір становив $2 000 — $5 000. За даними Служби громадянства та імміграції США, станом на 15 лютого за візи Трампа заплатили лише 85 людей.