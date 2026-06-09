Центр Кеннеді прибрав ім’я Трампа із сайту після рішення суду
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images / «Бабель»
У Вашингтоні Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді прибрав зі свого сайту згадки про назву, пов’язану з президентом США Дональдом Трампом після рішення суду. Водночас на фасаді будівлі поки ще є імʼя Трампа.
Про це пише The Guardian.
Зміни на сайті внесли в понеділок, за кілька днів до встановленого дедлайну. Федеральний суд США постановив 29 травня, що всі згадки про назву «Центр Кеннеді — Трампа» мають зникнути до 12 червня.
Головний юрисконсульт центру також доручив працівникам оновити електронні підписи, бланки та інші документи. В офіційній комунікації мають використовувати лише назви «Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді» або «Центр Кеннеді».
- Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді відкрили у Вашингтоні в 1971 році. Це одна з головних культурних установ США та домівка для Національного симфонічного оркестру й Вашингтонської національної опери.
- Після повернення до Білого дому Трамп замінив склад правління центру своїми союзниками. Торік рада директорів підтримала перейменування установи на «Центр Трампа — Кеннеді».