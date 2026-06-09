Катування, зґвалтування і вбивства. Правозахисники зібрали докази дій у тюрмі «Ізоляція», що можуть свідчити про злочини проти людяності

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Офіс генерального прокурора

Українська правозахисна організація Truth Hounds задокументувала десятки випадків катувань, насильницьких зникнень, сексуального насильства і незаконного ув’язнення в колишньому артцентрі «Ізоляція» в окупованому Донецьку, який 9 червня 2014 року бойовики перетворили на катівню.

Про це йдеться у звіті «Ізоляція: від культури до катувань», який організація підготувала до роковин захоплення артцентру.

Truth Hounds зібрали свідчення 30 людей, які пройшли через «Ізоляцію» за ці 12 років. Вони описували численні побиття металевими трубами, лопатами та кийками, катування електричним струмом, зґвалтування (їх зазнавали і чоловіки, і жінки, і діти) і випадки психологічного тиску. Щонайменше четверо колишніх в’язнів були свідками того, як охоронці забивали інших ув’язнених до смерті.

«Вночі мене розбудили, потягли до підвалу й привʼязали до столу скотчем — у формі зірки, як завжди. Вони вдаряли струмом по пальцях ніг, били по нирках, лупцювали пʼяти гумовим кийком. Потім розвʼязали ноги — але варто було спробувати їх підняти, як знову лупцювали дубинкою, аж поки я не міг ходити», — розповів один з потерпілих.

Ці докази дають підстави вважати, що насильство в «Ізоляції» було частиною систематичних атак на цивільне населення і може кваліфікуватися як злочин проти людяності.

За даними організації, насильство здійснювалося в межах чіткої вертикалі управління. Спочатку обʼєкт контролювали збройні формування «ДНР», згодом — так зване Міністерство державної безпеки «ДНР», а з кінця 2022 року — ФСБ Росії.

Проте комплекс може продовжувати функціонувати й нині — на це вказують супутникові знімки 2025 року та свідчення нещодавно звільнених людей. На зображеннях видно будівельні роботи, транспорт і ознаки активного опалення. Тож не можна виключати, що на території комплексу й надалі незаконно утримують і катують людей, наголошують правозахисники.

Truth Hounds закликали Міжнародний комітет Червоного Хреста і структури ООН домагатися негайного доступу до об’єкта і людей, яких можуть там утримувати.

Правозахисники також наголосили, що їхні матеріали сприяли зміцненню доказової бази у французькому розслідуванні щодо громадянина України та проросійського сепаратиста Євгена Б., якого у квітні 2026 року заарештували за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, вчинених в «Ізоляції». За даними слідства, чоловік брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання і принижував людей. Наразі вдалося встановити щонайменше девʼятьох потерпілих.

Арешт Євгена Б. став першим в історії випадком, коли Україна офіційно передала матеріали справи про воєнні злочини на стадії судового розгляду до третьої держави. Чоловіку предʼявили обвинувачення, але вирок у справі ще не винесли. На нього поширюється презумпція невинуватості.