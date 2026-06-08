Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу «Грушова» у Краснодарському краї Росії

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку на нафтобазу «Грушова» у Краснодарському краї Росії в ніч на 8 червня.

Про це Генштаб повідомив у телеграмі.

Нафтобаза розташована в урочищі Грушова Балка, на території сталася пожежа. Обʼєкт приймає та зберігає нафтопродукти з морського порту Новоросійськ.

Резервуарний парк простягається на 1,4 млн м³, в основному нафту зберігають на майданчиках нафтобази «Грушова». Крім того, наші підрозділи атакували станцію «Червоний Яр» у Волгоградській області РФ, на території виникла пожежа.

«Червоний Яр» — пункт у системі транспортування нафти до Волгоградського нафтопереробного заводу, а також до експортного термінала «Шесхаріс» у Новоросійську.