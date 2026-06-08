Поліція затримала агента Росії, який готував замах на посадовця ГУР за $100 тисяч

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Національна поліція України затримала агента російських спецслужб, який готував замах на одного з керівників підрозділу ГУР. За це агенту обіцяли $100 тисяч, з яких $10 тисяч переказали авансом.

Про це повідомили у поліції.

Агентом виявився 38-річний мешканець Києва, якого раніше вже засуджували за крадіжки. Правоохоронці відкрили справу за фактом умисного замаху з корисливих мотивів. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне увʼязнення.

Затриманий детально вивчав маршрут посадовця, його щоденний графік, місце проживання, авто та навколишню інфраструктуру. Після збору потрібної інформації фігурант збирався убити посадовця ГУР FPV-дроном, тому шукав того, хто мів керувати безпілотниками.

Однак оперативники карного розшуку, кримінальної поліції та слідчі затримали агента. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські вилучили мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші докази.