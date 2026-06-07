Місія МАГАТЕ відвідає Чорнобильську зону після удару РФ по сховищу відпрацьованого ядерного палива

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Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідають Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в зоні відчуження Чорнобиля, яке сьогодні вночі атакували росіяни.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Удар завдав значних пошкоджень будівлі прийому палива на території сховища: постраждали фасад, вікна та двері, а також будівлі, розташоані поблизу. Водночас рівень радіації на території сховища залишається в межах встановлених лімітів.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що цей інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки він стався на території сховища, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, розташованих у сховищі лише за кілька метрів від атакованої будівлі.

«Атаки на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема 7 незамінним стовпам для забезпечення ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту», — додав Гроссі.