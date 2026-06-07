Китай почав «спеціальну операцію» у східних водах Тайваню. Що це означає?

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Китайська митниця

Ввечері 6 червня Китай почав «спеціальну операцію» з контролю за морським судноплавством у східних водах Тайваню.

Про це написало державне медіа Китаю Xinhua.

Китай каже, що мета операції — «реалізувати юрисдикцію країни у сфері морського адміністративного правоохоронного законодавства», а також посилити патрулювання та контроль за рухом у цих водах.

Причиною стала заява Японії та Філіппін про початок переговорів про розмежування морських зон на схід від острова Тайвань. КНР вважає, що це порушує її суверенітет.

Що означають переговори Японії та Філіппін?

Японія та Філіппіни не мають спільних кордонів. Але як прибережні країни, вони мають право створити виключну економічну зону, яка простягається на 200 морських миль (370 км) від їхнього узбережжя.

У країн ці зони перетинаються — щоб їх розмежувати, вони й вирішили розпочати переговори. Ці переговори, серед іншого, зачіпають територію на схід від Тайваню, яку Китай вважає своєю.

Як реагує Тайвань?

Вранці 7 червня Берегова охорона Тайваню заявила, що розгорнула судна, аби реагувати на операцію Китаю, і що китайські судна покинули порт Сямень і прямують до вод на південний захід від Тайваню, хоча й залишаються за межами його забороненої зони. Морське судноплавство в цьому районі залишається нормальним.