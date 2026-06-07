Росія вдарила по будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині

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Російський дрон вночі атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке розташоване в зоні відчуження на Київщині.

Про це повідомив «Енергоатом».

Безпілотник поцілив по майданчику сховища та частково зруйнував будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося). Сталася пожежа, її вже ліквідували.

Радіаційний стан на майданчику залишається в нормі. Постраждалих серед персоналу також немає.

У Міненерго наголосили, що ця атака — безпрецедентна загроза ядерній та радіаційній безпеці.

«Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ», — додали в міністерстві.