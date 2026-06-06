Водію, що вчора вчинив смертельну ДТП, оголосили підозру

Новини

Офіс генерального прокурора

Водію, що вчора в Соломʼянському районі Києва вчинив смертельну ДТП, оголосили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Окрім того, йому обрали запобіжний захід — водія триматимуть під вартою без права на заставу.

Чоловіку загрожує увʼязнення строком до 10 років. Також його можуть позбавити права на водіння строком до трьох років.

Вдалося встановити, що на момент ДТП водій був тверезий.

Смертельна ДТП в Соломʼянському районі

Увечері 5 червня 49-річний водій на великій швидкості влетів у підземний перехід. Внаслідок ДТП загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і двоє поліцейських. Ще троє людей зазнали травм — їх госпіталізували.

Сам водій зазнав травм і перебував у лікарні, проте 6 червня його затримали.

В Офісі генпрокурора розповідали, що водій уже не вперше перевищує швидкість і був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. У патрульній поліції уточнили, що чоловік 39 разів порушував ПДР, 18 з них — протягом минулого року. Більшість порушень стосувалася перевищення швидкості, за які станом на зараз передбачено покарання у вигляді штрафу 340 грн.