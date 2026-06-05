Суд у Швеції дозволив передати Україні російське судно Caffa, яке підозрюють у перевезенні краденого зерна

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Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з тимчасово окупованих Росією територій.

Про це пише Reuters.

Поліція та берегова охорона Швеції затримали судно Caffa біля південного узбережжя країни в березні. За версією слідства, судно ходило під фальшивим прапором і порушувало морське законодавство та правила безпеки мореплавства через незадовільний технічний стан.

Україна домагається передачі судна в межах розслідування російських воєнних злочинів, пов’язаних з незаконним привласненням і вивезенням майна з тимчасово окупованих територій.

Уже 4 червня суд у Швеції заарештував Caffa — це вперше іноземний суд арештував судно за запитом української прокуратури.

Окружний суд зазначив, що дії, у яких підозрюють власників Caffa, за шведським законодавством можуть кваліфікуватися як воєнний злочин. Це відкриває шлях для передачі судна та доказів українським органам.

Раніше компанія Caffa Shipping Limited, що володіє суховантажем, намагалася оскаржити арешт. Водночас, за словами шведського прокурора, власник має ще три тижні для подання апеляції.

Коли судно затримали, виявилося, що більшість з 11 членів екіпажу були громадянами Росії.