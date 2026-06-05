Виконувача обовʼязків начальника Луцького міського ТЦК та СП підозрюють в отриманні $7 000 хабаря

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Правоохоронці затримали виконувача обовʼязків начальника Луцького міського ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні $7 000 хабаря.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За попередніми даними, посадовець міг бути повʼязаним з незаконним ухиленням військовозобовʼязаного від мобілізації.

У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент і заявили, що триває досудове розслідування, де встановлюють, чи були причетні до справи посередники. Також наразі зʼясовують усі обставини справи. В установі додали, що сприяють розслідуванню.