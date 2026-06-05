Виконувача обовʼязків начальника Луцького міського ТЦК та СП підозрюють в отриманні $7 000 хабаря
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- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Правоохоронці затримали виконувача обовʼязків начальника Луцького міського ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні $7 000 хабаря.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
За попередніми даними, посадовець міг бути повʼязаним з незаконним ухиленням військовозобовʼязаного від мобілізації.
У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент і заявили, що триває досудове розслідування, де встановлюють, чи були причетні до справи посередники. Також наразі зʼясовують усі обставини справи. В установі додали, що сприяють розслідуванню.
- Учора посадовцям Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозри в незаконному утриманні 21 чоловіка. За даними слідства, чоловіків утримували у приміщенні ТЦК з лютого по квітень, хоча їх мали зняти з призову.