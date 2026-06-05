У США ухвалили законопроєкт про допомогу Україні та санкції проти РФ

Новини

Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансову допомогу Україні та санкції проти економіки Росії.

Про це пише AP News.

Закон вніс демократ Грегор Міксом. Допомога передбачає понад $1 мільярд безпекової допомоги та коштів на відновлення, а також $8 мільярдів для оборонних позик.

226 представників Палати проголосували за, ще 195 були проти. Тепер законопроєкт йде до Сенату США, де він має набрати 60 голосів.

Напередодні Палата проголосувала за продовження розгляду петиції про військову допомогу Україні та санкції проти РФ. Тоді цю ідею підтримали 218 членів Палати.