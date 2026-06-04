Уряд розширив програму виплат для молодих лікарів. Що змінилося

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Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати одноразову виплату 200 тис. грн за працевлаштування в державних і комунальних медзакладах.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, йдеться про випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та погодилися працювати щонайменше три роки в лікарнях громад, де критично не вистачає лікарів.

Відтепер виплату також можуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися у медзаклади на територіях можливих бойових дій.

Винятки — Київська область та міста Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків і Чернігів. Як каже Свириденко, рішення має допомогти посилити медичну систему та закрити дефіцит лікарів у регіонах із підвищеним навантаженням.