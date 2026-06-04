Тернопільщина першою в Україні запровадила автоматичне вмикання бодикамер, коли поліцейські використовують зброю

Новини

На Тернопільщині поліція почала використовувати систему, яка автоматично вмикає нагрудні відеореєстратори поліцейських, коли ті використовують вогнепальну зброю.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Для цього тепер є датчик на футлярі для зброї, зʼєднаний із бодикамерою. Коли правоохоронець дістає пістолет, система автоматично запускає запис без увімкнення вручну.

Сигнал передається через Bluetooth до оперативного штабу, щоб контролювати інциденти у реальному часі. Нову систему вже використовують групи Чортківського райуправління поліції та бійці спецпідрозділу КОРД.

Також нагрудні камери з підтримкою eSIM передають відео через мобільний інтернет, що дозволить керівництву швидше реагувати на інциденти.

У поліції кажуть, що автоматичний запис допоможе фіксувати дії під час критичних ситуацій і знижувати ризики спірних випадків під час використання зброї.