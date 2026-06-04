Депутати пропонують скасувати математику як обовʼязковий предмет на НМТ. Міносвіти категорично проти

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що не підтримує пропозицію зробити математику необовʼязковим предметом національного мультипредметного тесту (НМТ) з 2027 року. Такий законопроєкт нещодавно зареєстрували у Верховній Раді.

Про це Лісовий сказав під час спілкування з журналістами, цитує Інтерфакс-Україна.

На думку міністра, скасування математики чи історії як обов’язкових предметів на іспитах для випускників шкіл — це «абсурд, який не приведе країну до жодних позитивних змін».

«НМТ саме для того, щоб підтвердити ключову спроможність читати, писати і рахувати, і математика повинна бути обов’язковим предметом», — наголосив Лісовий.

Тому Міносвіти категорично не підтримує альтернативний законопроєкт, який 2 червня подали депутати до Ради, додав Лісовий. Проєкт закону № 15254-1 зареєстрували голова підкомітету з питань вищої освіти комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 депутатами.

Вони пропонують зменшити в 2027 році кількість обовʼязкових предметів НМТ, залишивши лише українську мову та історію України. Натомість математику учасники тестування зможуть обирати як додатковий предмет.

Обовʼязковою математика залишиться лише для спеціальностей, де вона є профільною, — зокрема для технічних та інженерних напрямів.

Депутатка Гришина пояснила, що такі зміни мають зменшити психологічне навантаження на школярів під час війни. За її словами, парламентарі пропонують рішення, «подібне до того, що успішно працювало до війни й показувало гарні результати».

Чому критикують законопроєкт

Проти ініціативи про скасування математики як обовʼязкової на НМТ виступили низка депутатів, освітян, науковців і громадських діячів. Зокрема, член комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук нагадав, що математика — це єдиний обовʼязковий предмет на НМТ із природничо-математичного циклу. На його думку, він важливий для розвитку критичного та логічного мислення, яке потрібне і технічним спеціалістам, і гуманітаріям.

Президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова наголосила, що Україна вже відчуває гострий дефіцит інженерів, особливо в оборонній сфері. За її словами, після того як фізика та хімія перестали бути важливими для вступу, інтерес школярів до цих предметів різко впав. «Фізика, хімія і математика в школі — це і є наша оборонка», — додала Семенова.

А старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України та військовий ЗСУ Антон Сененко наголосив, що сучасна війна є насамперед війною технологій, де успіх залежить від знань у сфері математики, фізики та інженерії.