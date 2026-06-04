До Ради внесли новий законопроєкт про декриміналізацію порно. Минулий провалили депутати

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На розгляд Верховної Ради внесли новий законопроєкт про декриміналізацію порно.

Проєкт закону № 15294 уже зʼявився на сайті уряду. Минулий Рада не підтримала під час голосування 28 травня.

Один з ініціаторів законопроєкту, нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк розповів, що новий законопроєкт підготували після консультацій між представниками різних фракцій і депутатських груп. Його підписали 45 народних депутатів від майже всіх фракцій та груп Верховної Ради, включно з керівництвом парламенту і профільних комітетів.

Законопроєкт пропонує декриміналізувати виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут і поширення порнографічних матеріалів серед повнолітніх. Водночас він посилює кримінальну відповідальність за злочини, повʼязані з дитячою порнографією, її розповсюдженням серед неповнолітніх, а також за сутенерство, звідництво та організацію сексуальної експлуатації дітей.

Очікується, що документ можуть винести на розгляд Верховної Ради найближчим часом після ухвалення інших економічних ініціатив. Це вже третя спроба депутатів ухвалити законопроєкт про декриміналізацію порно, дві інші не підтримали голосами.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев писав, що завдяки декриміналізації порно держава могла б отримувати майже мільярд гривень податків на рік. Наприклад, платформа OnlyFans у 2025 році сплатила в український бюджет $1,6 мільйона податків — на 18% більше, ніж у 2024-му. Це при тому, що порнографія не легалізована.