Українські дрони вдарили по території філіалу порохового заводу «Еластик» у РФ. У Санкт-Петербурзі після вчорашньої атаки знищено резервуар
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Українські війська вдарили по території філіалу порохового заводу «Еластик» у Рязанській області — там спалахнула пожежа площею 400 квадратних метрів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківщині під ударом була російська зброя та військова техніка.
Генштаб ЗСУ уточнив дані про атаку 3 червня: у районі нафтового термінала у Санкт-Петербурзі знищено один резервуар, ще шість — пошкоджено. Також було пошкоджено дві технічні естакади.
Окрім того, на території заводу «Прогрес» у Тамбовській області через вчорашню атаку горів склад.
- Уукраїнські дрони вночі 4 березня також вдарили по прикордонному сторожовому кораблю «Світляк» та низці інших військових цілей росіян на тимчасово окупованих територіях України.