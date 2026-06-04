Українські дрони вдарили по території філіалу порохового заводу «Еластик» у РФ. У Санкт-Петербурзі після вчорашньої атаки знищено резервуар

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Українські війська вдарили по території філіалу порохового заводу «Еластик» у Рязанській області — там спалахнула пожежа площею 400 квадратних метрів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківщині під ударом була російська зброя та військова техніка.

Генштаб ЗСУ уточнив дані про атаку 3 червня: у районі нафтового термінала у Санкт-Петербурзі знищено один резервуар, ще шість — пошкоджено. Також було пошкоджено дві технічні естакади.

Окрім того, на території заводу «Прогрес» у Тамбовській області через вчорашню атаку горів склад.