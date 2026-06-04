У Швеції суд заарештував судно Caffa, яке підозрюють у незаконному продажі української продукції з окупованих територій

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У Швеції суд заарештував судно Caffa. За даними української прокуратури, воно могло бути залучене до незаконного вивозу продукції з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури іноземний суд заарештував судно. За даними слідства, Caffa постійно порушувало правила вʼїзду та виїзду на тимчасово окуповану територію і приховувало це фальшивою реєстрацією, а у міжнародних базах воно було позначене як Guinea False.

Офіс генпрокурора України 12 березня звернувся до Мінʼюсту Швеції з проханням провести обшук на судні, допитати членів екіпажу і капітана та заарештувати Caffa. Уже на наступному тижні обшуки провели й опитали свідків.