У США анонсували $400 млн військової допомоги Україні
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Держсекретар США Марко Рубіо анонсував, що скоро зʼявляться новини про військову допомогу Україні на $400 мільйонів, яку схвалив Конгрес.
Про це пише Reuters.
Ідеться про кошти, які раніше блокував Пентагон.
Водночас Палата представників США, за даними члена Республіканської партії Дона Бейкона, проголосувала за продовження розгляду петиції про військову допомогу Україні та санкції проти РФ. 218 членів Палати проголосували за, 204 — проти.
Сьогодні має відбутися голосування за остаточне ухвлення законопроєкту.
- 13 травня петиція з вимогою примусово винести на голосування законопроєкт про безпекову допомогу Україні та нові санкції проти Росії набрала необхідні 218 підписів у Палаті представників США. Її направили на голосування.
- До цього США також розблокували $400 мільйонів військової допомоги для України, яку раніше затримували.