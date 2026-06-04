У США анонсували $400 млн військової допомоги Україні

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Держсекретар США Марко Рубіо анонсував, що скоро зʼявляться новини про військову допомогу Україні на $400 мільйонів, яку схвалив Конгрес.

Про це пише Reuters.

Ідеться про кошти, які раніше блокував Пентагон.

Водночас Палата представників США, за даними члена Республіканської партії Дона Бейкона, проголосувала за продовження розгляду петиції про військову допомогу Україні та санкції проти РФ. 218 членів Палати проголосували за, 204 — проти.

Сьогодні має відбутися голосування за остаточне ухвлення законопроєкту.