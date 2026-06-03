Мадяр: Україна погодилася розширити права угорської меншини

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Україна та Угорщина досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це повідомив прем’єр Угорщини Петер Мадяр у фейсбуку.

За словами Мадяра, переговори між українськими та угорськими експертами, політичними організаціями угорців Закарпаття та представниками церкви тривали три тижні.

Він стверджує, що український уряд погодився найближчим часом закріпити зміни в законодавстві. Серед домовленостей — відновлення системи шкіл національних меншин.

Угорську мову планують ширше використовувати не лише під час навчання, а й у шкільній документації та внутрішній комунікації. Також учні зможуть використовувати угорську символіку, а свідоцтва та атестати, за словами Мадяра, можна буде видавати угорською мовою.

Крім того, угорськомовні учні зможуть складати випускні та вступні іспити рідною мовою, а перелік предметів, які викладаються українською мовою у школах національних меншин, розширюватимуть лише після погодження з батьками.

Також, за словами угорського прем’єра, у населених пунктах, де угорська громада становить понад 10% населення, планується розширити використання угорської мови та національної символіки. Йдеться, зокрема, про сферу медицини, культурних і спортивних заходів, а також окремі аспекти політичного життя.

Мадяр заявив, що ці домовленості мають увійти до переліку кроків, які Україна повинна виконати для вступу до ЄС. За його словами, після цього Будапешт готовий підтримати відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС.