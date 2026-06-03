Президент Зеленський дав тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot

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Президент України Володимир Зеленський дав відповідним структурам тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot.

Про це він написав у Tелеграмі.

За його словами, в України є домовленості про закупівлю цих систем, проте вони затягуються на фінансовому, юридичному і технічному рівнях. З цього питання він провів нараду з представниками Міноборони, МЗС, РНБО та ОП і поставив їм завдання пришвидшити процес закупівель.

«Розраховую на доповідь у пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по «Петріотах», або серйозні кадрові висновки», — написав він.

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