Президент Зеленський дав тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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Президент України Володимир Зеленський дав відповідним структурам тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot.
Про це він написав у Tелеграмі.
За його словами, в України є домовленості про закупівлю цих систем, проте вони затягуються на фінансовому, юридичному і технічному рівнях. З цього питання він провів нараду з представниками Міноборони, МЗС, РНБО та ОП і поставив їм завдання пришвидшити процес закупівель.
«Розраховую на доповідь у пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по «Петріотах», або серйозні кадрові висновки», — написав він.
- Зеленський 27 травня написав у листі до лідера США Дональда Трампа та конгресу, що Україна готова закупити додаткові системи Patriot і ракети до них, оскільки балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою РФ у війні. Україна також запропонувала довгостроковий шлях розширення виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками — повністю під контролем США.