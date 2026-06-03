Американські військові вдарили по нафтовому танкеру, що йшов до Ірану в Перській затоці

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Центральне командування США

Американські військові вдарили по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, що прямував до Ірану через Перську затоку.

Про це повідомило Центральне командування США.

Судно Lexie рухалось до острова Харг, а екіпаж неодноразово проігнорував попередження американських військ. Зрештою США вдарили по ньому ракетою Hellfire — влучили по машинному відділенню.

Під час морської блокади Ірану, яка почалась 13 квітня, Вашингтон вивів із ладу шість комерційних суден і змусив змінити курс або повернутися до іранських портів ще 122 кораблі.