Американські військові вдарили по нафтовому танкеру, що йшов до Ірану в Перській затоці
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Центральне командування США
Американські військові вдарили по нафтовому танкеру під прапором Ботсвани, що прямував до Ірану через Перську затоку.
Про це повідомило Центральне командування США.
Судно Lexie рухалось до острова Харг, а екіпаж неодноразово проігнорував попередження американських військ. Зрештою США вдарили по ньому ракетою Hellfire — влучили по машинному відділенню.
Під час морської блокади Ірану, яка почалась 13 квітня, Вашингтон вивів із ладу шість комерційних суден і змусив змінити курс або повернутися до іранських портів ще 122 кораблі.
- Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ця протока — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить майже п’ята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.
- 11 квітня в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхнє завдання — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден. Однак вже 12 квітня Трамп заявляв, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. А 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану.