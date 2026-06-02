Фінляндія конфіскувала майже €4 млн російських активів за позовом «Нафтогазу»

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Фінляндія цьогоріч конфіскувала €3,7 мільйона з російських активів для виплати компенсації українській енергетичній компанії «Нафтогаз» за знищення її майна.

Про це повідомляє фінське медіа Yle.

Раніше у Фінляндії переважно арештовували нерухомість, що належала Росії, але цьогорічні арешти стосувалися саме грошей.

Ці арештовані €3,7 мільйона надійшли з нині недіючої програми прикордонного співробітництва ЄС, яку спільно реалізовували Фінляндія та Росія. Ця сума була внеском РФ.

Програму призупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але російські кошти залишилися у Фінляндії.