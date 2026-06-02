Politico: Угорщина готова відмовитися від блокування переговорів про вступ України до ЄС разом із Молдовою — вони розпочнуться цього місяця

Угорщина готова відмовитися від багаторічного блокування переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а це дозволить Києву та Молдові вже найближчими днями розпочати офіційні переговори щодо членства.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, відкриття першого переговорного кластера може відбутися 15 червня під час міжурядової конференції в Люксембурзі.

Україна та Молдова подали заявки на вступ одночасно, тому просування молдовської заявки напряму залежить від прогресу України. Коли премʼєром Угорщини був Віктор Орбан, Будапешт виступав проти початку переговорів із Києвом через питання захисту прав угорської меншини на Закарпатті.

Однак після зустрічі українських та угорських експертів 1 червня, присвяченої цій темі, нове керівництво Угорщини дало сигнал про готовність зняти вето. За словами джерел Politico, українська сторона надала гарантії щодо вирішення більшості зауважень, які раніше висував Будапешт.

Остаточне рішення щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови країни ЄС можуть ухвалити вже цього тижня. Водночас для подальшого просування на шляху до членства необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр також заявив, що «технічні» переговори з Україною щодо угорської меншини на Закарпатті очікують завершити вже цього тижня. Вже наступного тижня, за словами Мадяра, він може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.