Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну і вперше вийшла до півфіналу Ролан Гарросу
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у перший для України півфінал Ролан Гарросу. У чвертьфіналі турніру вона перемогла Еліну Світоліну.
Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
Дві українські тенісистки — Світоліна і Костюк — вперше вийшли у чвертьфінал Ролан Гарросу. Костюк вперше дійшла до цієї стадії, обігравши третю ракетку світу Ігу Швьонтек у двох сетах.
У чвертьфіналі Костюк обіграла Світоліну в трьох сетах із рахунком 6:3, 2:6, 6:2 і стала першою українкою, яка потрапила до півфіналу одного з найпрестижніших турнірів серії Великого шлема.
Тепер за вихід до фіналу вона змагатиметься з «нейтральною» росіянкою Міррою Андреєвою.
- Ролан Гаррос (Відкритий чемпіонат Франції) — це один з чотирьох найпрестижніших професійних тенісних турнірів серії Великого шлема (Grand Slam) і єдиний, який проводиться на спеціальних ґрунтових кортах. Змагання проводять щороку наприкінці травня — на початку червня в Парижі.