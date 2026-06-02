Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну і вперше вийшла до півфіналу Ролан Гарросу

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у перший для України півфінал Ролан Гарросу. У чвертьфіналі турніру вона перемогла Еліну Світоліну.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Дві українські тенісистки — Світоліна і Костюк — вперше вийшли у чвертьфінал Ролан Гарросу. Костюк вперше дійшла до цієї стадії, обігравши третю ракетку світу Ігу Швьонтек у двох сетах.

У чвертьфіналі Костюк обіграла Світоліну в трьох сетах із рахунком 6:3, 2:6, 6:2 і стала першою українкою, яка потрапила до півфіналу одного з найпрестижніших турнірів серії Великого шлема.

Тепер за вихід до фіналу вона змагатиметься з «нейтральною» росіянкою Міррою Андреєвою.