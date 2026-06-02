FT: США ведуть переговори про те, щоб розгорнути більше ядерної зброї в Європі

США обговорюють можливість розмістити ядерну зброю ще в кількох країнах НАТО в Європі. Цей крок має заспокоїти союзників і показати, що скорочення звичайної військової присутності США не означає послаблення безпекових гарантій.

Про це повідомили Financial Times три джерела, обізнані з переговорами.

За їхніми словами, американські посадовці сигналізують, що готові розмістити зброю в інших країнах, окрім нинішніх шести, які вже приймають бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю.

Це потенційно дозволило б більшій кількості країн розміщувати на своїй території американські так звані літаки подвійного призначення (DCA), здатні завдавати ядерних ударів. Двоє співрозмовників FT зазначили, що готовність обговорювати таке розширення має на меті продемонструвати, що США й надалі забезпечуватимуть Європі ядерну «парасольку» — навіть у той час, коли союзників по НАТО змушують брати на себе більшу частину тягаря у сфері звичайної оборони.

За словами джерел, країни східного флангу НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, зацікавлені в розміщенні таких баз.

Польські посадовці особливо активно говорили про бажання приймати ядерну зброю. Колишній президент Польщі Анджей Дуда закликав США поширити програму DCA на польську територію. Крім того, цього року Варшава приєдналася до нової французької ініціативи, яка вивчає можливість тимчасово розмістити елементи французького ядерного стримування в інших європейських країнах-союзниках.

За словами одного з джерел, дискусії тривають у межах структур НАТО, а найбільший інтерес виявляють країни, розташовані найближче до Росії.

Співрозмовники FT додали, що російське вторгнення в Україну та регулярні заяви лідера РФ Володимира Путіна про ядерний потенціал Росії підвищили інтерес окремих союзників до розміщення DCA.

Водночас інше джерело наголосило, що рішення про розширення ядерної присутності США поки що не є близьким.

Переговори є конфіденційними й можуть не призвести до змін у чинній системі ядерного стримування НАТО. Вони відбуваються на тлі занепокоєння в Європі через те, що США поступово виводять війська і ключові системи озброєнь з континенту.

Що відомо про програму ядерного обміну НАТО

Програма ядерного обміну НАТО зараз охоплює Бельгію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Туреччину та Велику Британію. На їхній території розміщені американські літаки подвійного призначення та ядерні бомби. Зброя перебуває під охороною США, а рішення про її застосування може ухвалювати лише Вашингтон.

Цю систему створили ще під час Холодної війни. У НАТО пояснюють, що вона дає неядерним членам Альянсу можливість брати участь у формуванні ядерної політики та плануванні без необхідності створювати власну ядерну зброю.

Американські ядерні боєприпаси в Європі зберігаються й охороняються військовими США. Авіаційні підрозділи союзників на літаках F-35, F-15 і Tornado проходять підготовку для участі в навчаннях і потенційних операціях із застосуванням цієї зброї після дозволу США.