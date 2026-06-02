НАБУ і САП викрили нову корупційну схему в «Енергоатомі» — підозрюють розкрадання 170 млн грн

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в «Енергоатомі» на будівництві електростанції в Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

організатор схеми — фактичний власник низки компаній;

екскерівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроєктінжиніринг», який входить до «Енергоатому».

За даними слідства, компанія організатора схеми добудовувала Ташлицьку гідроакумулювальну електростанцію. Попри зриви строків і навіть процедуру банкрутства, з нею постійно підписували додаткові угоди — змінювали обсяги робіт і терміни.

У межах понад 70 таких угод закупили обладнання на більше ніж 305 мільйонів гривень. Його провели через іноземну фірму, що дозволило завищити вартість майже на 170 мільйонів гривень.

Організатора схеми затримали. Йому оголосили підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Покарання — від 7 до 12 років увʼязнення.